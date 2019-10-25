Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
36 dakika önce
Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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