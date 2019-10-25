Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki
Fatih'te kafedeki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı Uyuşturucu kuryesi olarak kullanılan kedi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]