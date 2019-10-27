Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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