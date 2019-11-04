Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabını sorulur Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 15:58:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]