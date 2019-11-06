Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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