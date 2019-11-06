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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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