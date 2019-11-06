Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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