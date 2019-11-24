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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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