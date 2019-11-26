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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Çorlu ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorlu ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muratlı, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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