Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Çorlu ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Çorlu ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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