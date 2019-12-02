Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.


Emniyet ekipleri, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir evde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda satışa hazır vaziyette 60 gr uyuşturucu madde, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 720 TL nakit para ele geçirildi.


Operasyonda M.A. ve R.B. isimli iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili araştırma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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