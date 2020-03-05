Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişiye işlem yapılırken, 1 kişi de gözaltına alındı.


Tekirdağ Eski Malkara Yolu üzerinde durdurulan 59 EP 144 plakalı araçta bulunan T.İ. ve R.B. isimli şahıslardan, beyaz şeffaf poşet içerisinde beyaz kağıda sarılı daralı 23,2 gram bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.


Şahıslar hakkında gerekli soruşturma başlatıldı


Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da tespit edilen bir şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde fişeklenmiş halde 47 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi, fişeklenmiş halde 3 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 150 TL para ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak Y.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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