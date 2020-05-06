Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da emniyet ekipleri bonzai operasyonu yaptı. Takibe alınan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir müddettir takip edilen kiralık bir araç içerisindeki E.K., O.G. ve T.Y. adlı şüpheliler, Kurtpınar Mahallesi'nde durdurularak; yanlarındaki yaklaşık 10 gram bonzai (Cannabinoid) adlı sentetik uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, fişek halindeki bir miktar sentetik uyuşturucu madde ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı.



Bir yandan korona virüs salgını tehdidiyle mücadele eden emniyet ekipleri, bir yandan da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik mücadelesini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ