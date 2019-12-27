Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında S.S.C., A.M., U.S.B., Ü.K., H.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslardan 66,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 7,8 gram metamfetamin maddesi, 2,25 gram esrar maddesi ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak, olayla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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