Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında S.S.C., A.M., U.S.B., Ü.K., H.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslardan 66,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 7,8 gram metamfetamin maddesi, 2,25 gram esrar maddesi ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak, olayla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ