Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Gözaltı
57 dakika önce
TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Tekirdağ
ve Çorlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda 30 gram eroin maddesi, uyuşturucu nitelikli 30 hap, hassas terazi ve ölçü kabı, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:18 Kaynak: DHA
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