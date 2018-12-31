Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Gözaltı

57 dakika önce

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda 30 gram eroin maddesi, uyuşturucu nitelikli 30 hap, hassas terazi ve ölçü kabı, 2  pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:18 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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