Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekiplerin belirlenen adresler ve bazı kişiler üzerinde yaptığı aramalarda 90 gram bonzai, fişek halinde bir miktar eroin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. F.A. ve R.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.