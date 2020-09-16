Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde Ö.T'nin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu arama köpeği "Limit"in de kullanıldığı operasyonda 250 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. tutuklandı. Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Saray ilçesinde de İ.Ö'nün gümrük kaçağı alkol ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı aramada, 161 şişe gümrük kaçağı rakı ele geçirildi, İ.Ö. gözaltına alındı.

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