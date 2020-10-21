Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ertuğrul Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 20 gram bonzai, 1 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika