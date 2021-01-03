Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

S.Ç'de uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar ziynet eşya bulan ekipler, sürücü B.Ö'de ve araçta yaptıkları aramada başkaca suç unsuruna rastlamadı.

Poşette bir miktar metanfetamin bulan ekipler, S.Ç'nin üst aramasında 1 adet anahtara benzeyen satışa hazır uyuşturucu maddeleri tartmak için kullanılan ve içerisinde pil bulunan hassas teraziyi ele geçirdi.

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