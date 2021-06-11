Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Üst aramasında 38 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli A.O'nun yaralama suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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