Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 17 kişiden 10'u tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında satışa hazır halde toplam 312 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği (fişekleri ile birlikte) bulunarak el konuldu.


Operasyon çerçevesinde 17 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel tacizde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]