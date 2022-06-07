Bu kapsamda iki ilçede belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 184 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı - Son Dakika

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