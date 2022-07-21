Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

21.07.2022 10:36
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 10 gram esrar, 10 gram skunk, 113 gram eroin, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda A.Ş, D.T, S.P, C.B, E.Y, S.K, S.Y, E.K, M.İ.G ve A.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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