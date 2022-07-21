Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 10 gram esrar, 10 gram skunk, 113 gram eroin, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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