Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

27.04.2022 16:57
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 100 gram eroin, 537 gram esrar, 124 gram Hint keneviri ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, F.M, M.Y, M.C.K, U.K, K.Y, E.T, E.Ç, B.P, F.M. ve U.T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Operasyonu, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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