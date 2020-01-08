Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.


Olay, akşam saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çevresinde yapılan çalışmalar sonucu Asayiş Şube ekiplerince takip edilen bir otomobil içerisindeki şüpheli şahıslar İ.Ç. ve L.M., 9 fişek halinde sarılmış yaklaşık 9 gram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Uyuşturucu maddelere ise el konuldu.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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