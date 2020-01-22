Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan E.T. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti