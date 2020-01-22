Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
7 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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