Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

7 saat önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.T. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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