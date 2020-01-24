Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
7 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Şeyhsinan mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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