Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

7 saat önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Şeyhsinan mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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