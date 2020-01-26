Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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