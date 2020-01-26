Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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