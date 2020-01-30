Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin 2 ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan" suçundan cezai işlem uygulandı.

Çerkezköy, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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