Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 2 ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı

Saray, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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