Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin 2 ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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