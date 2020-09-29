Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ilçede uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu D.Ç. E.Ç. ve E.Ş. satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.Ç. ve E.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Süleymanpaşa ilçesinde de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.