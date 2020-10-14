Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden A.A. ve Y.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, A.A, Y.Y, E.A. ve E.Y'nin adreslerinde yaptığı arama sonucu uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak