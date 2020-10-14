Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, A.A, Y.Y, E.A. ve E.Y'nin adreslerinde yaptığı arama sonucu uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.A. ve Y.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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