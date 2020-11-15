Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli B.P. ile M.B'nin üzerinde ve evinde arama yaptı.

Aramada, kullanıma hazır 81 fişek bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 125 lira ele geçirildi.

Operasyonda B.P. ve M.B. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.