Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

24.04.2022 13:04
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Çerkezköy ilçesinin Fevzi Paşa Mahalleleri'ndeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 9 gram eroin, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ş. ve N.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Uyuşturucu Operasyonu, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 13:12:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement