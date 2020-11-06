Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

06.11.2020 09:35
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sokacağı iddia edilen 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler A.S. ve Z.C.'yi ilçe girişinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde 25 fişek uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, ilçedeki bir büfeden yaklaşık 25 bin lira, başka bir büfeden yaklaşık 10 bin lira değerinde malzeme ile bir mağazadan elektronik eşyalar çaldığı iddia edilen şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Uyuşturucu, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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