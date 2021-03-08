Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 147 küçük pakette satışa hazır eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1510 lira buldu.
Şüphelilerin uyuşturucunun bir kısmını tavan arasına gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan T.Ç. ve R.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika