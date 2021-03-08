Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan T.Ç. ve R.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin uyuşturucunun bir kısmını tavan arasına gizlediği belirlendi.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 147 küçük pakette satışa hazır eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1510 lira buldu.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

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