Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
6 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 gram eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 850 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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