Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
6 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu evdeki 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada fişek halinde eroin ve 230 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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