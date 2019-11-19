Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

6 saat önce

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.


Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu
Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]