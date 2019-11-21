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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
6 saat önce
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:34 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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