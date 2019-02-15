Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

53 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 580 gram bonzai, 34 fişek eroin, bir tabanca, bir tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 920 lira para ele geçiridl. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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