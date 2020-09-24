Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'dan getirilen yaklaşık 500 gram toz esrar ele geçirildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu A.K. ve İ.A. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri başka bir operasyonda da İstanbul'dan Kızılpınar Mahallesi'ne gelen S.P'nin üzerinde yaklaşık 300 gram bonzai ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:43 - Kaynak: AA
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