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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

04.06.2021 08:31
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda Ö.Ö. ve K.K'nın üzerinde 40 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 lira bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ekipler, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde bir adreste yaptığı aramada da 27,8 gram bonzai ile ruhsatsız av tüfeği buldu. Şüpheli K.D. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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