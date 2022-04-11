Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

11.04.2022 09:23
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesinin Bahçelievler ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda adreslerde ve araçlardaki aramalarda, 80 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. E.K. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu Operasyonu, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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