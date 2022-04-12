Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

12.04.2022 10:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahalleleri'ndeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 14 gram eroin, 28 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 765 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ü.K, B.Ş.Ü. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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