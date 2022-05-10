Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

10.05.2022 09:17
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 35 gram eroin, 47 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1285 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E, T.T. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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