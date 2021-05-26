Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda bir otomobilde 464 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira ele geçirildi.

7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu