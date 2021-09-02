Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Zafer, Aydoğdu ve Hıdırağa mahallelerinde şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramasında küçük paketlerde 150 paket sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika