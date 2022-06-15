Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

15.06.2022 09:14
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A, T.K, M.D, ve F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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