Ekiplerce bir ev ve araçta yapılan aramalarda 44 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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