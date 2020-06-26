Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kaçakçılığını yönelik projeli çalışmada satışa hazır 155 fişek halinde 37.37 gram eroin, 6 fişek halinde bonzai ele geçirildi, 19 şüpheliye işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerle birlikte hareket edip, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu skunk maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H., T.Y., G.Y. ve L.B., çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, E.H. B.H., G.G., S.Ö. ve Ş. H. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.