Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

14 dakika önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.A, M.H.T, M.E, A.T ve C.E. isimli 5 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, 3. Sayfa
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