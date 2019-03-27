Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.



Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.A, M.H.T, M.E, A.T ve C.E. isimli 5 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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