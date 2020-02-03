Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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