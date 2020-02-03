Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
6 saat önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli göz altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.
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